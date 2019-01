Deel dit artikel:













Drie woningen volledig uitgebrand in Hillegom De vlammen sloegen uit de huizen aan de Stationsweg in HIllegom. | Foto: Birdseventspictures De brandweer was lange tijd bezig met blussen. (Foto: Renske van der Zalm)

HILLEGOM - In drie woningen - een hoekpand en twee panden daarnaast - aan de Stationsweg in Hillegom brak donderdagochtend rond 4.45 uur brand uit. Daarbij is één iemand omgekomen.

De brandweer had het vuur rond 6.15 uur onder controle, maar er werd nog tot 9.00 uur nageblust. De hele ochtend werd er een persoon vermist. De brandweer wist lange tijd niet of diegene binnen was. 'Vanwege de hitte konden we 's ochtends vroeg niet naar binnen.' De vermiste is later dood gevonden. Het vuur woedde op de bovenste verdieping en de zolder. Die zijn volledig uitgebrand.

Aanwezigen Hoeveel mensen er precies in de woningen aanwezig waren op het moment dat de brand uitbrak, kan de brandweer niet zeggen. 'Maar er kwamen meer mensen uit de woningen dan er staan ingeschreven.' De muren van de getroffen woningen zijn instabiel door het wegbranden van balken, meldt de brandweer. De naastgelegen woningen worden gecontroleerd om te bekijken of de bewoners van die huizen wel kunnen terugkeren. LEES OOK: 'De schrik slaat je om het hart als je zoiets ziet', buurtbewoner bekijkt brand in Hillegom