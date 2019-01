Deel dit artikel:













'De schrik slaat je om het hart als je zoiets ziet', buurtbewoner bekijkt brand in Hillegom De vlammen sloegen uit de huizen aan de Stationsweg in HIllegom. (Foto: Birdseventspictures)

HILLEGOM - In de huizen die in de nacht van woensdag op donderdag volledig uitbrandden aan de Stationsweg in Hillegom wonen veel alleenstaanden en arbeidsmigranten. Dat vertelt een buurtbewoner. 'Het gaat om oude woningen in het oude centrum van Hillegom, met houten vloeren en daken.'

'We werden gewekt door sirenes en de traumahelikopter die boven ons huis cirkelde', vertelt de buurtbewoner, terwijl hij de ravage bekijkt. 'We zagen een enorme vuurzee en dan ga je toch even kijken.' Het vuur brak rond 4.45 uur uit. De vlammen sloegen uit de zolder en de eerste verdieping. 'De schrik slaat je om het hart.'

Vermissing De gewaarschuwde brandweer had het vuur na een half uur onder controle, maar is nog altijd aan het nablussen. De buurtbewoner wijst op de vele mensen die in de getroffen huizen wonen. Een van de hen wordt nog altijd vermist. 'Voor die persoon wordt het ergste gevreesd.'