Minder mensen zitten werkloos thuis in Haaglanden

DEN HAAG - Meer mensen uit de regio Haaglanden hebben vorig jaar een baan gevonden. Het aantal WW-uitkeringen is met bijna 19 procent gedaald. Vooral in de ICT vonden meer mensen werk. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen met 2.912 uitkeringen ofwel 18,9 procent. In heel Nederland was de daling 20,4 procent.

In vergelijking met een jaar eerder daalden de uitkeringen in de regio Haaglanden het meest bij de bedrijfseconomische en administratieve beroepen en technische beroepen. Bij de ICT-beroepen was de procentuele daling van de WW-uitkeringen dus het hoogst.





