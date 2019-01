Zes Haagse zaken op nieuwe coldcasekalender

DEN HAAG - Op de kalender van de politie met onopgeloste moordzaken en vermissingen staan dit jaar zes zaken uit onze regio. De zogenoemde coldcasekalender wordt jaarlijks uitgedeeld in gevangenissen in het hele land. Er staan 52 zaken op, iedere week een.

Volgens politie en justitie weten gevangenen relatief veel over gepleegde misdrijven, daarom wordt de kalender uitgedeeld in gevangenissen en hangen ze in kantoren van de reclassering. De kalender is ook te downloaden. Het idee van de kalender komt uit de VS. Daar krijgen gedetineerden speelkaarten met onopgeloste zaken.

In 2018 ontving de politie in totaal 302 tips over zaken van de coldcasekalender. Veertig daarvan bleken bruikbaar. In dertien oude zaken is het politieonderzoek heropend of onderzoekt een coldcaseteam de mogelijkheden daartoe. In onze regio kreeg de politie vorig jaar 25 tips binnen.



Zaken uit de regio

In week tien komt de eerste moord uit onze regio aan bod. Dan vraagt de politie tips over de dood van Peternella Hanegraaff. De 75-jarige vrouw wordt 17 maart 1996 dood gevonden in haar huis aan de Ahornstraat in Den Haag. Ze blijkt gewurgd.

Zes weken later staat de moord op Cornelia van den Bergen-Groenewold op de kalender. Als haar buren op 20 april 1991 de voordeur van haar huis aan de Haagse Wenckebachstraat open zien staan, waarschuwen ze de politie. Die vindt het lichaam van de 81-jarige vrouw vastgebonden in haar slaapkamer.



Moord in Oegstgeest

In haar huis aan de Kerckwervelaan in Oegstgeest wordt op 5 mei 1993 het lichaam gevonden van de 63-jarige Lieneke Troost. De politie vindt haar dood in huis na een telefoontje. De eerste week van mei staat haar zaak op de kalender.

De moord op Jan de Niet is aan de beurt in week 22, de laatste week van mei. De 30-jarige Scheveningse automonteur wordt 21 mei 1990 neergestoken. Hij wordt zwaar bloedend aangetroffen op de Leidse Straatweg in het Haagse Bos.



Ook vermissingen

Naast moorden staan er ook vermissingen op de kalender. In de week van 19 augustus is er aandacht voor de vermissing van Jair Soares. Die verdween op 4 augustus 1995 spoorloos op het strand van Monster. Het 7-jarige jongetje keerde niet terug toen hij patat ging halen bij een strandtent. De politie denkt dat hij het slachtoffer is geworden van 'een verschrikkelijk misdrijf'.

Urvin Brandborg (27) uit Den Haag verdween op vakantie in de Dominicaanse Republiek. Hij vertrok daar naartoe op 24 september 2004. Na een telefoontje naar zijn zus - met de boodschap dat hij goed was aangekomen - heeft de familie nooit meer wat van hem gehoord. Zijn zaak staat in de tweede week van oktober op de kalender.

