Woontorens op plek HBG in Rijswijk Plan woontorens Rijswijk | Beeld: gemeente Rijswijk

RIJSWIJK - Op de plek van het oude hoofdkantoor van Hollandse Beton Groep (HBG) - tegenover winkelcentrum In de Bogaard - in Rijswijk moeten vijf woontorens komen. In de torens is plek voor 550 woningen.

Oorspronkelijk stonden er zes nieuw flats gepland op die plek. Na de presentatie van deze plannen in 2016 en een inspraakronde is het ontwerp terug naar de tekentafel gegaan. Nu ligt er een plan met vijf, minder hoge, woontorens met daartussen rond de dertig stadswoningen en ruimte voor 550 parkeerplaatsen. Ook wordt er een parkje aangelegd.

Geen parkeervergunning in de wijk Toekomstige bewoners die een tweede auto hebben krijgen geen parkeervergunning voor in de wijk, laat de gemeente weten. Ze moeten een alternatief zoeken. Tot 30 januari kunnen inwoners van Rijswijk schriftelijk reageren op de nieuwbouwplannen. Daarna zal de volgende stap in het proces worden genomen en het ontwerpbestemmingsplan ter inzage komen. LEES OOK:

