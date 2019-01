Zonder chauffeur met de minibus naar HagaZiekenhuis

DEN HAAG - Den Haag krijgt nog dit jaar een zelfrijdende minibus. De bus gaat rijden van de HTM-halte Leyweg naar de ingang van het HagaZiekenhuis locatie Leyweg.

Volgens de HTM is het de bedoeling dat de bus zonder chauffeur medio dit jaar gaat rijden. De minibus scant voortdurend de omgeving en rijdt volledig zelfstandig met een snelheid van maximaal 15 kilometer per uur. Voor de veiligheid en service rijdt een begeleider mee. Die kan zo nodig ingrijpen en helpt passagiers met in- en uitstappen. De minibus is ook te gebruiken voor mensen met een rolstoel. Het vervoer is gratis.

HTM regelt de exploitatie van het zelfrijdende busje. inclusief het technisch onderhoud en de verkeersleiding op afstand. Het HagaZiekenhuis betaalt mee aan het vervoer. HTM heeft bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) toestemming gevraagd om met het busje op de openbare weg te rijden. Er rijden al op een paar plekken in Nederland zelfrijdende minibusjes, maar niet op de openbare weg.