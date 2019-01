Minister krijgt petitie tegen sluiting Bronovo en Antoniushove

DEN HAAG - Minister Bruno Bruins van Medische Zorg heeft de online petitie voor behoud van de ziekenhuizen Bronovo in Den Haag en Antoniushove in Leidschendam in ontvangst genomen van initiatiefnemer Bart Bakker van het Voorburgs Dagblad. Ruim 29.000 mensen hebben de petitie ondertekend.

Volgende week donderdag wordt bekend wat de directie van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) met de ziekenhuizen wil. Uit een gelekt rapport blijkt dat sluiting van het Bronovo voor HMC de grootste kans is om het hoofd boven water te houden. De toekomst van het HMC staat donderdag ook op de agenda van de raadscommissie Samenleving van de Haagse gemeenteraad. Onder het HMC vallen Westeinde en Bronovo in Den Haag en Antoniushove in Leidschendam-Voorburg.

De minister liet tijdens het in ontvangst nemen van de petitie in een reactie weten dat communicatie in het proces belangrijk is. Dat heeft hij in gesprekken met de HMC Groep benadrukt. Tijdens die gesprekken heeft de Raad van Bestuur van HMC toegezegd met alle betrokken partijen te zullen overleggen en dat het 'zorgen en suggesties zorgvuldig zal wegen voordat er een besluit wordt genomen over het vervolg'. De minister wil er actief op letten dat de dialoog 'serieus ter hand wordt genomen'.