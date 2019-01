Deel dit artikel:













Dode gevonden na brand in huizen Hillegom De vlammen sloegen uit de huizen aan de Stationsweg in Hillegom. | Foto: Birdseventspictures

HILLEGOM - In een huis aan de Stationsweg in Hillegom, waar in de nacht van woensdag op donderdag brand uitbrak, is een dode gevonden. De politie onderzoekt om wie het gaat.

Rond 5.00 uur werd de politie gewaarschuwd vanwege de woningbrand aan de Stationsweg. Rond 6.15 uur was de brand onder controle. Drie woningen zijn volledig uitgebrand. Na inspectie van de uitgebrande woningen ontdekte de politie het stoffelijk overschot in één van de woningen. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand en hoe de persoon om het leven is gekomen.

Kamers Het vuur woedde op de bovenste verdieping en de zolder. Die zijn volledig uitgebrand. Vanwege de hitte kon de brandweer 's ochtends vroeg de getroffen woningen nog niet binnengaan. De muren van de getroffen woningen zijn volgens de brandweer instabiel door het wegbranden van balken. In de getroffen woningen werden door een makelaar kamers verhuurd. Volgens een buurtbewoner wonen hier veel alleenstaanden en arbeidsmigranten. 'De kamers moeten als verloren worden beschouwd', vertelde een brandweerwoordvoerder maandagochtend. LEES OOK: 'De schrik slaat je om het hart als je zoiets ziet'