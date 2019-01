Deel dit artikel:













Gestolen auto's en motoren in loods Zevenhuizen Foto: Poltie Eenheid Rotterdam

ZEVENHUIZEN - Tijdens een groot onderzoek naar witwaspraktijken en drugshandel zijn in containers op een terrein in Zevenhuizen en in Berkel en Rodenrijs gestolen auto's en motoren, valse merkkleding en grondstoffen voor het maken van harddrugs gevonden. Ook werden vuurwapens en een handgranaat gevonden.

De totale waarde bedraagt volgens de politie minimaal 750.000 euro. Er zijn twee verdachten aangehouden. Het gaat om een 48-jarige man en zijn 23-jarige zoon uit Hoogvliet. Er zijn ook doorzoekingen gedaan in Rotterdam en Hoogvliet.