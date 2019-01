Deel dit artikel:













Hotel bij winkelcentrum Leidsenhage ontruimd na gaslek Foto: AS Media

LEIDSCHENDAM - Het Fletcher Hotel bij winkelcentrum Leidsenhage, is Leidschendam, is donderdag ontuimd. Door werkzaamheden in de straat is er een lekkage aan een gasleiding ontstaan. Ruim honderd mensen moesten het hotel uit.

De brandweer heeft de omgeving afgezet. Stedin gaat de lekkage repareren. Tramlijn 19 gaat tijdelijk niet langs Leidsenhage.

In augustus 2016 was er ook al een gaslek in diezelfde straat.