Minder overvallen, maar impact is groot: 'Hij zette een pistool op mijn hoofd'

DEN HAAG - Het aantal overvallen is vorig jaar met 10 procent gedaald, blijkt uit cijfers van de politie Eenheid Den Haag. In 2018 werden 26 woningen en 66 winkels en bedrijven in onze regio overvallen. Het jaar ervoor waren dat er 35 en 68. Bij avondwinkel De Laak aan de Haagse Goeverneurlaan was het vorig jaar twee keer raak. Beide keren werd dezelfde medewerker (35) bedreigd met een wapen. 'Hij zette een pistool op mijn hoofd en zei: geef het geld, alles!'

De impact op de overvallen medewerker is groot. Hij is doodsbang en wil alleen anoniem zijn verhaal vertellen. Op zaterdagavond 14 april vlak voor sluitingstijd stormt er een man met een bivakmuts op zijn hoofd de avondwinkel in de Haagse wijk Laakkwartier binnen. 'Hij was helemaal in het zwart, met een wapen in zijn hand. Hij zegt: vriend, geef het geld, alles!'

De medewerker denkt dat het een grap is en reageert niet. 'Maar toen zette hij het wapen op mijn hoofd. Hij gaf me een Jumbo tas waar het geld in moest. Ik was bang dat hij ging schieten en heb al het geld gegeven.' Daarna vlucht de overvaller weg op de fiets en het personeelslid belt de politie.



Pistool op hoofd

De man gaat snel na de overval weer aan het werk. Vier maanden later, op 13 augustus is het opnieuw raak. Drie mannen bedreigen dezelfde medewerker met een wapen en een klant die op op dat moment binnen is met een mes. 'Een van hen zette het pistool op mijn hoofd. Hij zei: geef al je geld anders maak ik je dood, dan schiet ik.' De klant krijgt een mes op zijn keel.

De daders van de twee overvallen zijn nooit gepakt. Volgens Raj Kumar, de eigenaar van avondwinkel De Laak, ging het niet om een groot geldbedrag. 'Er wordt zoveel gepind en het geld wat we in de kassa hebben, wordt afgeroomd. Daar hebben we een speciale kluis voor. Maar zelfs voor die paar euro's zetten ze een pistool tegen je hoofd aan.'



Slechte dromen

De overvallen medewerker werkt alleen nog overdag. Hij durft 's avonds niet meer achter de kassa. 'Ik heb slechte dromen en kan niet goed slapen. Ik ben helemaal bang geworden.' Eigenaar Raj Kumar kan weinig doen om nog een overval te voorkomen: 'We hebben goede verlichting, camera's en een magneetslot. Wat kun je nog meer?'