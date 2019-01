Buren zijn illegale dump kaasafval zat: 'Zure geur is niet te harden'

'S-GRAVENZANDE - Ondernemers in de Franklinstraat in 's-Gravenzande hebben het afgelopen jaar al driemaal de riolering moeten laten schoonmaken na verstopte afvoeren. Oorzaak is de illegale lozingen op het open riool door kaasmakerij Celine Cheese. De Omgevingsdienst Haaglanden stelde vorig jaar de overtredingen al vast.

De directe buren van de kaasmaker zijn het helemaal zat. De loods van Tim van der Tang zit twee deuren verderop. 'Soms is de zure kaasgeur niet te harden, dan moeten we echt ons pand uitvluchten. Vooral in de zomer.'

Op filmpjes van de bewakingscamera's van de buren is te zien hoe een witte substantie vanuit de loods over straat de rioolput inloopt. Ook is te zien hoe vloeistoffen via enorme slangen direct worden geloosd op het riool. 'Het zijn Syriërs, ze spreken geen Nederlands, "wij kaas maken" is het enige wat ze zeggen,' zegt de buurman.



Milieudienst

De omgevingsdienst Haaglanden stelt dat het afgelopen jaar al een dwangsom heeft opgelegd omdat de eigenaar weigerder een vereiste vetafscheiding te plaatsen. Ze gaan weer actief controleren. Alleen als medewerkers de lozing zelf vaststellen, kunnen ze ingrijpen.

Het kaasbedrijf betaalt al sinds juli 2018 geen huur, blijkt uit navraag bij de verhuurder. Volgende week komt de zaak voor de rechter.



Eigenaar verhuist

De eigenaar van Celine Cheese, Adib Ramadan, bevestigt telefonisch dat hij problemen heeft met de buren. Hij zegt in april te verhuizen naar een groter pand in de omgeving van Utrecht. Ook zegt hij binnenkort de achterstallige huur te betalen.

Volgens de buren zijn de activiteiten sinds controles door de milieudienst verplaatst naar de nacht. Van der Tang: 'Overdag zie je nooit meer iemand. Als er een controleur komt van de milieudienst, staat hij altijd voor een dichte deur.'

De fractie van Westland Verstandig heeft inmiddels raadsvragen gesteld. Raadslid Peter Duijsens wil weten waarom er nog geen actie is ondernomen.