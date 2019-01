Bosjes van Pex beter beschermd tegen dumpen drugsafval

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat het moeilijker maken om met voertuigen de Bosjes van Pex in te rijden. Dit moet mede helpen voorkomen dat er nog een keer drugsafval wordt gedumpt in het natuurgebied in de wijk Bohemen en Meer en Bos.

In de Bosjes van Pex werden begin november 49 jerrycans met drugsafval gevonden. Het was de tweede keer in korte tijd dat er chemicaliën werden aangetroffen, want midden november werden er dertig vaten gevonden.

Raadslid René Oudshoorn van Hart voor Den Haag/Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad vroeg opheldering over het dumpen van het afval. Hij wilde ook weten of dit erop duidt dat de drugsproductie zich meer naar Den Haag verplaatst. Maar dat laatste is volgens het college van burgemeester en wethouders niet het geval. Dat heeft 'op basis van politie-informatie geen zware aanwijzingen dat de productie van synthetische drugs zich aan het verplaatsen is naar Den Haag'.



Landelijke ontwikkeling

Wel zijn in Den Haag enkele drugslaboratoria opgerold, maar dat past in een landelijke ontwikkeling, aldus het stadsbestuur. Dat maakt zich zorgen over het op grote schaal dumpen van het afval. In dit geval kon het worden weggehaald zonder dat er schade aan het park ontstond: de jerrycans waren afgesloten. Maar het kostte de gemeente veel geld op het te laten ophalen en verwerken.

