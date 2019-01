Ultieme poging voor 333-meter ijsbaan Leiden

REGIO - De Leidse wethouder Paul Dirkse heeft op verzoek van de Stichting IJshal een ultieme poging gedaan om de 250-meterbaan te vergroten naar een ijsbaan van 333 meter. De wethouder heeft een mail aan de omliggende gemeentes gestuurd. Daarin beschrijft hij het voorstel van Stichting IJshal om middels een garantstelling van de gemeentes het gat van de ontbrekende 3,5 miljoen euro te dichten.

Dirkse heeft woensdagavond collega-wethouders in de Leidse regio, Duin- en Bollenstreek en Rijn- en Veenstreek gevraagd mee te doen. Door de vertraagde besluitvorming is het ontbrekende bedrag inmiddels opgelopen van 3,2 naar 3,5 miljoen. Dit bedrag moeten de verschillende schaatsverenigingen in 30 jaar terugbetalen, aldus mediapartner Studio Alphen.

Leiden vraagt de omliggende gemeenten naar rato garant te staan. Dat betekent dat de gemeentes niet vooraf meebetalen, maar beloven dat ze borg staan voor het bedrag. 'Het daadwerkelijke bedrag is nader te bepalen', schrijft Dirkse. Aanvankelijk vroeg Leiden omliggende gemeenten om gezamenlijk 3,2 miljoen euro op tafel te leggen, waaronder 700.000 euro van Alphen. Dit voorstel kreeg niet voldoende steun.



Mail nog niet kunnen bestuderen

Bart de Vries, bestuurslid van schaatsvereniging STC De Rijnstreek uit Alphen aan den Rijn, ziet de handreiking van Leiden als een laatste strohalm. 'Ik hoop dat dit een kans krijgt. De schaatshal uitbreiden van 250 naar 333-meter is echt een unieke kans. En in feite kost het de gemeente Alphen niets.' Maar De Vries is ook realistisch. 'Besluit de regio om niet garant te staan, is het over en uit.'

Uiterlijk woensdag 23 januari moeten omliggende gemeenten hebben gereageerd op het verzoek van de Leidse wethouder. Een dag later, op 24 januari, neemt de gemeenteraad van Leiden een besluit. In Alphen is deze donderdag een extra gemeenteraadsvergadering over de ijsbaan, al is de kans groot dat het debat, vanwege deze handreiking vanuit Leiden, wordt uitgesteld naar woensdagavond 23 januari.