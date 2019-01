Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Minder woninginbraken, straatroven en overvallen in 2018 Agenten ontfermden zich over personeel en klanten van de Albert Heijn na de overval. (Foto: Regio15)

REGIO - Het aantal woninginbraken, straatroven en overvallen in de regio is vorig jaar afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van de politie Eenheid Den Haag. 'Op klassieke criminaliteit boeken we goede resultaten', zegt politiechef Paul van Musscher. 'Maar internetoplichting, kinderporno of witwassen van geld via digitale betaalmethoden vragen steeds meer onze aandacht en de resultaten zijn moeilijker te meten.'

Geschreven door Anniek Enthoven

Politie- en rechtbankverslaggever

De daling geldt voor alle klassieke vormen van criminaliteit, zoals straatroven, woninginbraken, overvallen en zakkenrollerij. Vooral het aantal gevallen van zakkenrollerij daalde sterk met 34 procent. Het aantal woninginbraken nam af met bijna 20 procent. Er werden 15 procent minder straatroven gepleegd en 9 procent minder overvallen. Landelijk steeg juist het aantal overvallen met 4 procent. Het totaal aantal geregisteerde misdrijven in de politie Eenheid Den Haag daalde met 7 procent ten opzichte van 2017. Het gaat om ruim 85.000 misdrijven. In 2014 waren dat er nog ruim 116.000. Die daling is een landelijke trend, maar dat wil niet zeggen dat de criminaliteit afneemt. Het kan zijn dat de aangiftebereidheid is gedaald. En bepaalde vormen van criminaliteit, zoals drugshandel, mensenhandel en witwassen van geld komen maar beperkt in de cijfers tot uitdrukking.

Lastig meetbaar Politiechef Paul van Musscher bevestigt dat sommige vormen van criminaliteit lastig meetbaar zijn. 'Cijfers blijven belangrijk, maar zijn niet leidend. Als politie moeten wij flexibel kunnen inspelen op deze veranderende criminaliteit. Daarnaast blijft ook veelvoorkomende criminaliteit een van de aandachtspunten van de politie, waarbij voorrang wordt gegeven aan incidenten waarbij mensen slachtoffer zijn geworden.'