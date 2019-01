Binnenkort met je pinpas inchecken bij NS? Proef met duizend reizigers van start

DEN HAAG - De NS heeft genoeg aanmeldingen van reizigers voor het testen van inchecken met de pinpas. Op het traject Leiden – Den Haag gebruiken duizend proefpersonen een half jaar lang een contactloze bankpas of creditcard in plaats van een ov-chipkaart.

Het idee achter het pinpasreizen is dat reizigers geen ov-kaart hoeven aan te schaffen, of geen ouderwets kaartje hoeven te kopen. Het inchecken gebeurt met de bankpas of creditcard en via een app zijn de reiskosten te bekijken.

Iets meer dan 33 procent van de reizigers heeft aangegeven dat ze tijdens de test een creditcard gebruiken. Het eventueel gebruik van een creditcard als reispas is in de toekomst voor veel toeristen interessant.

Test start komend weekend





De NS riep op 7 januari reizigers op om zich aan te melden voor de test. Binnen anderhalve week heeft het treinbedrijf dus alle beoogde reizigers binnen. Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor de proef. Komend weekend kunnen de eerste reizigers al in- en uitchecken met hun eigen pinpas.

LEES OOK: Openbaar vervoer Den Haag wordt niet gratis: dat is te duur