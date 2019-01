Plan SP: 'Als Bronovo sluit moet Den Haag eerste kooprecht krijgen'

DEN HAAG - Als het Bronovo-ziekenhuis wordt gesloten, moet de gemeente als eerste het recht op koop krijgen. Daarvoor pleit de SP vanavond in de Haagse gemeenteraad. De raad houdt donderdag een spoeddebat over de mogelijke sluiting van HMC Bronovo.

Het bestuur van Haaglanden Medisch Centrum HMC heeft drie ziekenhuizen: HMC Westeinde en HMC Bronovo in Den Haag en HMC Antoniushove in Leidschendam. Volgende week donderdag besluit het bestuur hoe de toekomst van die ziekenhuizen eruit ziet. Eerder lekte al uit dat daarbij drie opties voorliggen: alledrie de ziekenhuizen behouden, Bronovo sluiten, of van de drie alleen Westeinde openhouden. Daarvan zou de optie om Bronovo te sluiten volgens onderzoekers van KPMG het meest reëel zijn.

De SP zegt met groot verdriet kennis te nemen van de afbraakplannen van de bestuurders van het HMC en de mogelijke sluiting van Bronovo en Antoniushove. Dit terwijl er in beide locaties geld is geïnvesteerd in allerlei voorzieningen en afdelingen. Fractievoorzitter Hanne Drost: 'Het is onbegrijpelijk dat de ziekenhuisbestuurders van HMC het ziekenhuis Bronovo willen verpatsen om er grof geld mee te verdienen.' Daarom zal Drost tijdens het spoeddebat pleiten om het recht op eerste koop op de locatie van Bronovo vast te leggen, net zoals het College van Amsterdam heeft gedaan bij MC Slotervaart.



'Aanschaf ziekenhuis blokkeert 'Zorgcowboys''

Eind vorig jaar bedong Amsterdam het recht op eerste koop ook al bij het faillissement van het MC Slotervaart. De stap van het Amsterdamse college betekent zeker niet dat Amsterdam het ziekenhuis automatisch overneemt, zei wethouder Marjolein Moorman (Zorg, PvdA) van Amsterdam toen in haar gemeenteraad. Ze sprak van 'een enorm financieel risico'. Het geeft het college wel de mogelijkheid een overname door 'zorgcowboys' te blokkeren.

Het is niet waarschijnlijk dat de raad vanavond tijdens het spoeddebat al antwoord krijgt van het stadsbestuur. Het debat wordt gehouden met zorgwethouder Kavita Parbhudayal (VVD), en 'die gaat niet over stenen', aldus haar woordvoerster. Bovendien maakt het HMC volgende week pas zijn besluit bekend. 'Nu al praten over verkoop zou speculeren zijn.'

