Medewerkster NFI voor de rechter vanwege sjoemelen met bloedmonsters

DEN HAAG - Een 40-jarige medewerkster van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag moet komende woensdag voor de rechter verschijnen. Sandhja K. wordt ervan verdacht gesjoemeld te hebben met haar eigen bloedmonsters om te verdoezelen dat ze onder invloed van alcohol achter het stuur had gezeten.

De vrouw is in oktober 2016 en februari 2017 door politieagenten met haar auto langs de kant gezet, waarna bij haar een blaastest werd afgenomen. In beide gevallen bleek dat ze te veel had gedronken om te mogen rijden.

Daarop vroeg Sandhja K. zelf tweemaal om een tegenonderzoek. Uit de resultaten van dat onderzoek zijn volgens het Openbaar Ministerie (OM) 'een onverklaarbare lagere waarde' gekomen dan te verwachten was.



Rijksrecherche onderzoek gestart

De Rijksrecherche begon vervolgens met een onderzoek. De uitkomst daarvan was dat de vrouw vermoedelijk haar eigen bloedmonsters heeft gemanipuleerd. Dat deed ze door er water aan toe te voegen.

Ze is eind september 2017 aangehouden. Er zijn geen aanwijzingen dat ze ook andere monsters heeft gemanipuleerd, laat het OM weten.



Maatregelen genomen

Het NFI kan geen commentaar geven zolang de zaak onder de rechter is. Wel zijn er al eerder maatregelen genomen om een vergelijkbare situatie te voorkomen.

Zo is de toegang tot opslagruimtes beperkt voor medewerkers. En verder kondigde minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aan dat DNA-sporen in de tokeomst mogelijk zouden worden geanonimiseerd.