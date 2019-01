Feyenoord laat Mats Knoester naar Heracles gaan

ALPHEN AAN DEN RIJN - Mats Knoester vervolgt zijn voetballoopbaan bij Heracles Almelo. De 20-jarige linksbenige verdediger uit Alphen aan den Rijn komt over van Feyenoord. Knoester had bij de Rotterdammers nog een verbintenis tot de zomer van 2020. Bij Heracles ondertekent hij een meerjarig contract.

Knoester doorliep de gehele jeugdopleiding van Feyenoord. Anderhalf jaar geleden sloot hij aan bij de eerste selectie, maar hij raakte al snel zwaar geblesseerd en miste het gehele seizoen 2017/2018. In december kwam Knoester in het nieuws wegens een handgemeen in de kleedkamer.

Feyenoord beboette en schorste de 17-jarige Crysencio Summerville wegens 'onacceptabel gedrag' tegenover medespeler Knoester. Summerville zou samen met een opgetrommeld familielid Knoester hebben aangevallen naar aanleiding van een incident op het trainingsveld.

