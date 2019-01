Pleidooi voor snelle maatregelen fietspaden Gouda na dodelijk ongeluk

GOUDA - De gemeente Gouda moet op korte termijn gevaarlijke fietspaden en kruisingen veiliger maken. Dat vinden PvdA, CDA en VVD in de gemeenteraad. De partijen doen hun oproep nadat dinsdag duidelijk werd dat een kruispunt waar 16 april 2018 een meisje omkwam bij een aanrijding met een bus, niet voldoet aan landelijke richtlijnen.

Tijdens de rechtszaak tegen de buschauffeur die het ongeluk veroorzaakt zou hebben, citeerde de rechter uit het politie-onderzoek. Daarin stonden ook de landelijke richtlijnen voor breedtes van rijbanen en fietspaden. Op de plek van het ongeluk is het veel smaller.

'Wij zijn van mening dat alle locaties waar scholen in de buurt staan met voorrang bekeken moeten worden op onveilige situaties', zegt Max de Groot van de PvdA in de Goudse gemeenteraad. Hij stelde hierover samen met het CDA raadsvragen. 'Over het kostenaspect wil ik het eigenlijk niet hebben', vult hij aan.



'Gemeente wacht te lang'

De VVD in de raad is het hiermee eens. Maar die partij vindt ook dat de gemeente te lang wacht met het nemen van maatregelen. Raadslid Frederiek Stroop van Renen: 'Ik snap dat je niet binnen een week iets kunt veranderen, maar met tijdelijke maatregelen kun je ook al iets doen.'

Jaap Rijnsburger van de Fietsersbond Gouda heeft van de gemeente inmiddels al wel een studie gezien van het kruispunt in de Thorbeckelaan waar het dodelijke ongeluk gebeurde. 'Maar dat is één variant. De gemeente heeft een extern bureau opdracht gegeven om te kijken hoe het hier veiliger gemaakt kan worden.'



Stoepranden weg en kruisen op de rijbaan

Maar ook hij pleit voor snelle tijdelijke maatregelen, omdat het lang kan duren voordat er een definitieve oplossing is. 'Je kunt denken aan grote kruisen op de weg die automobilisten waarschuwen, en de stoepranden langs het fietspad moeten lager worden. Dan kunnen fietsers in geval van nood de stoep op. Dat hoeft allemaal niet lang te duren, en het kost ook niet vreselijk veel geld.'

De gemeente Gouda wilde niet reageren. Een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Hilde Niezen laat schriftelijk weten: 'Momenteel verkent de gemeente wat de mogelijkheden voor verbetering ter plekke zijn. De komende tijd wordt er een ontwerp uitgewerkt waarbij ook de kosten in beeld worden gebracht.'