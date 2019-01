OM wil psychisch onderzoek voor door agent neergeschoten Eritreeër (19)

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de op zaterdag 6 oktober in de Haagse Rivierenbuurt door de politie neergeschoten Eritreeër Robel S. (19) psychisch wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat bleek donderdag tijdens een inleidende zitting tegen S. bij de Haagse rechtbank. De man wordt ervan verdacht dreigend een pistool op het hoofd van een agent te hebben gezet. Daarop schoot die agent hem in z'n been.

Het incident gebeurde nadat een agent hem aansprak op het drinken van een blikje bier bij de Nieuwe Haven in het centrum. Omdat de Eritreeër geen identiteitsbewijs op zak had, rende hij weg. Na een korte achtervolging stopte S., om vervolgens een doorgeladen pistool tegen het hoofd van de agent te drukken.

'Het was hij of ik', volgens de diender, waarna hij de man op de Boomsluiterskade in diens knie schoot. Hoewel er camerabeelden en twee getuigen van het incident zouden zijn, ontkent de verdachte het pistool op het hoofd van de agent te hebben gezet. Wel had hij een pistool bij zich, van het merk Beretta. Dat zou hij 'ergens hebben gevonden'.



Verdachte niet bij zitting aanwezig

De verdachte, die zich sinds zijn vijftiende in Nederland bevindt, woont in Tilburg. Hij was destijds in Den Haag bij iemand op bezoek, zei hij eerder. De verdachte was zelf niet bij de zitting aanwezig. Hij is momenteel op de crisisafdeling van de Scheveningse gevangenis opgenomen omdat hij zou kampen met psychische problemen.

Pas tijdens de volgende zitting zal de rechtbank beslissen over een observatie-opname in het Pieter Baan Centrum. De advocaat vroeg de rechtbank om voorlopige vrijlating van zijn client. Dat verzoek werd resoluut van de hand gewezen. Het is nog niet bekend wanneer de volgende zitting plaatsvindt.