Cel geëist voor ontucht met kleinkind (11): 'Ik was de weg even kwijt'

GOUDA - Opa Henk R. (69) uit Gouda masseerde zijn 11-jarige kleindochter vanaf eind 2016 regelmatig over nek, rug en benen en zou daarbij één keer ook haar vagina hebben gestreeld. 'Wat heb je een mooi flutje', zei hij daarbij. De opa vindt het achteraf gezien 'verschrikkelijk' wat hij gedaan heeft. Het Openbaar Ministerie (OM) ook: tegen de Gouwenaar werd een jaar celstraf geëist wegens ontucht met zijn minderjarige kleinkind. Van de geëiste straf zijn drie maanden voorwaardelijk.

Het meisje bleef destijds na haar zwemles weleens bij de grootouders in Gouda slapen. Als ze op de bank tv keek, of in haar bed lag, gaf opa Henk haar een massage. 'Dat vond ze fijn, ze vroeg erom', vertelde hij de rechters. Hij beweerde doorgaans met zijn handen tot hooguit vijf centimeter onder haar kruis te zijn gegaan.

Maar op 11 januari 2017 liep het anders dan anders. Opa Henk trok haar slipje dat al iets was afgezakt nóg wat verder naar beneden en wreef toen kort over haar geslachtsdeel. 'Ik was de weg even kwijt', zegt hij tegen de rechter. Maar, zo beweert de Gouwenaar: er zou geen enkele seksuele gedachte bij zijn geweest. 'Ik ben al twintig jaar impotent en ik vind het verschrikkelijk als mensen iets met kinderen doen.'



Huilen en bijna overgeven

Hij dacht die dag nog dat er niets aan de hand was. Zwaaide zelfs de kleindochter nog uit toen ze naar school fietste. Maar het meisje barstte later in huilen uit bij haar moeder. Ze moest bijna overgeven. De moeder, zijn dochter, deed aangifte tegen opa Henk.

Zijn vrouw verliet hem direct en hij zat enige tijd vast. De 69-jarige Gouwenaar zegt dat hij veel heeft nagedacht en bekent dat hij een seksueel delict heeft gepleegd. 'Dit is het ergste wat er in mijn leven is gebeurd.' Maar de massages zouden verder volstrekt onschuldig zijn geweest. 'Ze was erg aanhankelijk', aldus Henk R.



'Misbruik van vertrouwen'

De officier van justitie ziet al die massages anders. 'Dit was misbruik van vertrouwen. Ze dacht in een veilige haven te zijn en dan doet haar opa dit.' De officier eiste naast celstraf ook een verplichte zedendaderbehandeling en een contactverbod.

De advocaat van de verdachte vindt deze straf heel fors, aangezien de man 'zelfinzicht toont'. Verder heeft zijn cliënt al een hoge rekening betaald: zijn huwelijk is kapot en de kleindochter heeft hij nooit meer gezien. De advocaat vraagt om een kortere celstraf in combinatie met een taakstraf van 240 uur. De verdachte zelf zei te hopen op een 'oprechte uitspraak'. Op donderdag 31 januari komt de rechtbank met het oordeel.