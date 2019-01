Gewonden door kettingbotsing op A4 bij Delft

DELFT - Door een kettingbotsing op de A4 bij Delft is een onbekend aantal gewonden gevallen, meldt de ANWB. Bij het ongeluk waren zes auto's, een vrachtwagen en een kleine vrachtwagen betrokken.

De traumahelikopter is ter plekke. De snelweg richting Rotterdam is ter hoogte van Delft afgesloten en blijft waarschijnlijk tot donderdagavond laat dicht. Verkeer kan voorlopig omrijden via de A13, aldus Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.