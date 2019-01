Deel dit artikel:













Steekpartij aan Weimarstraat in Den Haag, één zwaargewonde gevallen Steekpartij aan de Weimarstraat in Den Haag. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Bij een steekincident aan de Weimarstraat in Den Haag is donderdagavond een gewonde gevallen. Het slachtoffer is er ernstig aan toe. Dat meldt de politie.

Het slachtoffer is inmiddels naar het ziekenhuis gebracht. Volgens nieuwssite Regio15 was zijn toestand zo zorgwekkend dat het ambulancepersoneel niet heeft gewacht op de chirurg die met de traumahelikopter onderweg was. De politie doet onderzoek naar het incident.