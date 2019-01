Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Politie onderzoekt ontvoering bij residentie Koeweit' De politie doet onderzoek naar een gijzeling aan de Katwijkseweg in Wassenaar. (Foto: Regio15)

WASSENAAR - De politie is donderdagavond een groot onderzoek gestart naar een mogelijke ontvoering in de buurt van de residentie van Koeweit in Wassenaar. De ontvoering zou hebben plaatsgevonden aan de Katwijkseweg, maar of het iets te maken heeft met de ambassadeurswoning die daar is wordt nog onderzocht.

Onder andere agenten en hondengeleiders kwamen op de locatie ter plaatse. Speciale politie van de dienst Bewaken en Beveiligen was ook ter plaatse, aldus nieuwssite Regio15. In een naastgelegen sloot werden diverse kledingstukken van de ontvoerde man aangetroffen. De kleding van de ontvoerde man zou zijn uitgetrokken. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. De man is in de residentie opgewarmd en vervolgens met dekens om zich heen in een politiewagen naar het politiebureau vervoerd. Hij heeft aangifte gedaan van ontvoering.