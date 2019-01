Koninklijke onderscheiding voor trouwe vrijwilligsters egelopvang Zoetermeer

ZOETERMEER - Sinds 1994 zetten Mieke van der Burg en Marja Beltman zich al in voor egelopvang Zoetermeer. Donderdagavond werden ze voor al die jaren vrijwillige inzet beloond. Door de burgemeester van Zoetermeer, Charlie Aptroot, werden ze benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

'Je voelt dat al het werk en tijd die je er insteekt gewaardeerd wordt', zegt Van der Burg over de onderscheiding. 'Daar doe je het voor. Dan vind ik het bijzonder dat je een onderscheiding krijgt.' Haar collega Beltman is nog steeds overdonderd. 'Dit zag ik niet aankomen.'

'Typisch vrijwilligers die nooit op de voorgrond treden', roemt Aptroot het duo. 'Mensen die niet per se in de spotlight willen staan. Dit kwam voor ze als een verrassing. Iets wat hoort bij een koninklijke onderscheiding.'



Drukte in de opvang

Dit jaar zitten er bijzonder veel egels in de opvang. Dit komt door de warme en droge zomer. '75 egels', weet Beltman. 'Daar slaapt de helft maar van.' De helft is vrij veel voor beesten die normaal in januari een winterslaap houden. De diertjes die wakker zijn, moeten dus worden gevoederd, medicijnen krijgen of naar de dierenarts. 'Daarmee zijn we behoorlijk druk.'

