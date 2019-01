Deel dit artikel:













Haagse gemeenteraad: 'Andere zorg in plaats van Bronovo' HMC Bronovo (Foto: HMC)

DEN HAAG - De gemeente Den Haag moet zich maximaal inzetten om de benodigde zorg in de wijk Benoordenhout in stand te houden, ook als het Bronovo ziekenhuis wordt gesloten. Dat lijkt de belangrijkste conclusie van het spoeddebat in de Haagse gemeenteraad, gisteravond.

Het Haaglanden Medisch Centrum besluit volgende week wat de toekomst is van haar drie ziekenhuizen. Het lot van HMC Bronovo lijkt het minst zeker. Niets doen brengt het HMC in grote financiële problemen, bleek vorige week uit een uitgelekt rapport. Toch vindt zorgwethouder Kavita Parbhudayal (VVD) de situatie niet te vergelijken met de plotselinge sluiting van het MC Slotervaart in Amsterdam, vorig jaar. 'HMC is financieel gezond', zegt zij tijdens het spoeddebat. 'Bovendien heeft HMC meerdere locaties en is het niet het enige ziekenhuis in Den Haag.'

'Toekomstbestendige zorg' De wethouder begrijpt de zorg van de omwonenden, die hun ziekenhuis dreigen te verliezen. 'Het is van groot belang dat er een toekomstbestendige zorg blijft voor alle 530.000 inwoners van Den Haag.' Maar ze ziet ook de problemen waarvoor HMC wordt gesteld. 'De vergrijzing, mensen blijven minder lang in het ziekenhuis', aldus Parbhudayal. En de schaarste aan gespecialiseerd personeel.'

'Speculanten buiten de deur houden' Hoewel het spoeddebat volgens sommige raadsleden te vroeg werd gehouden vindt de raad dat, mocht HMC volgende week besluiten Bronovo te sluiten, er wel iets voor in de plaats moet komen. 'Bijvoorbeeld een polikliniek', zegt D66-raadslid Marieke Van Doorn. 'Een wijkziekenhuis', oppert Janneke Holman (PvdA). De SP stelt voor dat de gemeente Den Haag dan het eerste recht van koop moet krijgen. 'Om Bronovo toch opemn te houden', zegt SP-raadslid Hanne Drost, 'en vastgoedcowboys buiten de deur.' Groep de Mos, de grootste partij in de raad, steunt dat idee.