Belgen op bezoek in Delft voor speciale leermethode

DELFT - Het Stanislas College in Delft heeft vrijdag bijzonder bezoek. 37 Belgische schooldirecteuren zijn in Delft. Ze willen zich op de locatie Krakeelpolderweg op de hoogte stellen van gepersonaliseerd leren.

Op deze VMBO-school kan je leren op je eigen niveau en op je eigen manier. Je hebt je eigen planning en leerdoel. Op een laptop houden leerlingen een logboek bij. Eén keer per week is er een coachingsgesprek met de mentor/coach. De methode is vier jaar geleden ingevoerd.

Volgens de school reageren ouders en leerlingen enthousiast op de methode. Elke leerling krijgt namelijk les op zijn of haar eigen niveau. Er zijn voor de ouders geen standaard oudergesprekken maar voortgangsgesprekken.

