Auto op zijn kop in sloot Waddinxveen Een bergingsbedrijf haalt de auto uit de sloot | Foto: Regio 15

WADDINXVEEN - Op de N207 in Waddinxveen is vrijdagmorgen een auto in het water terecht gekomen. De bestuurder bleef ongedeerd.

Het ongeluk gebeurde rond 5.30 uur op de Henegouwerweg in Waddinxveen. Volgens ooggetuigen reed de auto eerst tegen een boom en belandde daarna in de sloot. Het ongeluk is mogelijk het gevolg van gladheid. De auto is door een berger uit het water gehaald. De bestuurder hield alleen een natpak aan het ongeluk over.