Directeur Haagse museum COMM huurde eigen bedrijven in

DEN HAAG - De directeur van het Haagse museum COMM, het voormalige Museum voor Communicatie, deed in 2017 voor bijna vier ton zaken met bedrijven waarvan hij bestuurder en aandeelhouder was.

Ook declareerde Tobias Walraven als directeur een veel hogere managementfee dan directeuren van vergelijkbare musea verdienen, meldt de website Follow the Money. Het COMM staat volgens het onderzoeksplatform inmiddels op omvallen.

Bij de heropening in het najaar van 2017 na een verbouwing huurde het museum drie marketingbedrijven in waarvan COMM-directeur Tobias Walraven bestuurder en aandeelhouder is. De drie bedrijven factureerden bijna vier ton aan het verlieslijdende museum.

Voor de heropening gaf het COMM bijna 9 ton aan marketing uit. Het COMM had in 2016 een balans van nog geen twee miljoen euro en amper 26.000 bezoekers.