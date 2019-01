Sjaak Polak ziek van niet toelaten tot cursus coach betaald voetbal: 'Moet harder knokken'

NOORDWIJK - De KNVB heeft deze week bekend gemaakt wie er is toegelaten tot de cursus tot coach betaald voetbal. SJC-trainer Sjaak Polak had de hoop bij de groep te zitten die de cursus mag gaan volgen, maar tot zijn grote spijt is hij afgewezen. 'Dat vind ik echt heel jammer. Ik ben niet zielig en ze denken misschien: Sjaak geeft op... Nou, ik geef nooit op', klinkt hij strijdlustig.

Voor Polak was de afwijzing een behoorlijke klap, geeft hij eerlijk toe. 'Tuurlijk. En die klap ben ik nog aan het verwerken. Als je toegelaten wordt, kan je je echt doorontwikkelen. Er gaan meer deuren open. Je kan bijvoorbeeld assistent worden bij een betaald voetbalclub. Maar ik ben Sjaak, en ik moet blijkbaar harder knokken voor zo'n plekje.'

De toekomst is nog onzeker voor de huidige trainer van SJC. Polak maakte in november vorig jaar de keuze na dit seizoen weg te gaan bij de Noordwijkse derdedivisionist. Zijn beslissing was gebaseerd op het feit dat SJC meer met de jeugd wil gaan doen in het eerste elftal. 'En dan kan je als club niet mee in de derde divisie', zei Polak toen.



Spijt

Maar nu - twee maanden later - blijkt volgens Polak dat de club toch een ander pad gaat bewandelen. En toch niet voor de jeugd gaat. 'Het was ineens omgedraaid. De club maakt een keuze en ik heb dat ook gedaan. En ja, daar heb ik spijt van. Ik vind het jammer om deze groep te verlaten. Dat meen ik echt. Ik heb een goede band met de jongens, we trainen goed en de onderlinge verstandhoudingen zijn goed. Maar ik hoop dat er nog een mooie uitdaging komt.'

Polak vervolgt: 'Ik heb gewoon een hele moeilijke periode achter de rug. Ik wil deze club helemaal niet te kort doen, maar ik ben gewoon een jongen die voor deze groep wil vechten, maar als je te horen krijgt dat je met jeugd verder wil gaan en uiteindelijk net weer niet. Dan is dat voor mij heel moeilijk.'



Sjaak is de Sjaak

Waar en of Polak volgend seizoen voor een spelersgroep gaat, is nog maar de vraag. Er gaan geruchten dat hij op de shortlist van Westlandia staat. Die club is namelijk op zoek naar een nieuwe coach na het vertrek van Edwin Grünholz naar Quick Boys.

'Dat ik daar op sta, is voor mij nieuw. Ik stond ook op het lijstje bij Katwijk, en als ik de verhalen mag geloven bij Quick Boys ook. Als ik alles mag geloven, had ik bij mooie clubs mogen werken. Maar ik ben Sjaak hè, dan gaat het wat lastiger. Dan ben je soms weleens de Sjaak.'

