Partijen boos op gemeente Oegstgeest over sociale huurwoningen

REGIO - De gemeente Oegstgeest krijgt een tik op de vingers van de SP Voorschoten en SP Leiden. In een open brief roepen de fracties van beide gemeenten Oegstgeest op om zich gewoon aan de regionaal gemaakte afspraken te gaan houden over de hoeveelheid te bouwen sociale huurwoningen.

Volgens de prognoses is er in de Leidse regio tussen nu en 2030 een behoefte aan in totaal 23.500 tot 30.000 woningen. In de Regionale Woonagenda is afgesproken dat 25 procent daarvan sociale huurwoningen zouden moeten zijn. Oegstgeest kiest er op dit moment nog voor om zich niet te houden aan die regionale norm van 25 procent. De woningvisie van Oegstgeest spreekt tot nu toe over de bouw van slechts 15 procent sociale huur.

Een raadsmeerderheid wil eerst een onderzoek naar de behoefte aan sociale huurwoningen in Oegstgeest. Voor wethouder Huri Sahin (Progressief Oegstgeest) was dat vorige week de aanleiding om haar functie neer te leggen. Nu zijn ook de SP-fracties in Leiden en Voorschoten daar boos over en dat steken ze niet onder stoelen of banken.



Wethouder weggejaagd

Ze betichten de VVD en het CDA ervan een wethouder weggejaagd te hebben om zo het aantal sociale huurwoningen laag te kunnen houden. De SP vindt dat Oegstgeest aan haar afspraak gehouden moet worden. 'Want veel woningenzoekenden kijken over gemeentegrenzen heen bij het zoeken van een woning', aldus de opstellers van de open brief.

De partijen krijgen ook bijval van de PvdA in Leiden. Fractievoorzitter Gijs Holla tijdens een commissievergadering: 'Mijn fractie betreurt het dat voor de zoveelste keer een buurgemeente niet constructief samenwerkt.' De Leidse wethouder Fleur Spijker zegt in dezelfde vergadering dat ze een gesprek gehad heeft met Oegstgeest. Daarin heeft ze 'geen signalen gehad dat Oegstgeest van die 25 procent gaat afwijken'.

