Mysterieuze gele korrels op het strand

KATWIJK - Langs de vloedlijn van het strand tussen Katwijk en de Wassenaarseslag zijn vrijdagochtend gele korrels gevonden. Volgens de politie gaat het om een gele, korrelige substantie die op het strand ligt. Het is onduidelijk wat de korrels precies zijn.

De brandweer en de gemeente onderzoeken wat de gele substantie precies is. Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het niet om een gevaarlijke stof. Of de stof ook niet gevaarlijk is voor honden of andere dieren is niet duidelijk.

De woordvoerder van de brandweer laat weten dat de gemeente de substantie gaat verwijderen. Het strand wordt niet afgesloten. Wel worden hondenbezitters geadviseerd hun hond niet los te laten lopen op de plek waar de korrels liggen.