Bloemen voor slachtoffer van woningbrand in Hillegom

HILLEGOM - Bij de door brand verwoeste woningen aan de Stationsweg in Hillegom zijn vrijdag bloemen neergelegd. Bij een grote woningbrand donderdagochtend kwam een Aziatische man om het leven. Drie woningen zijn volledig uitgebrand.

Donderdagochtend werd de politie rond 5.00 uur gewaarschuwd vanwege een woningbrand aan de Stationsweg. Rond 6.15 uur was de brand onder controle. Na inspectie van de uitgebrande woningen ontdekte de politie het stoffelijk overschot in één van de woningen.

De oorzaak van de brand en hoe de man om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. Vrijdag is het forensisch onderzoek in de woningen gestart.