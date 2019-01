Cel geëist tegen verwarde vluchteling voor brandstichting

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van drie jaar, waarvan twee jaar voorwaardelijk, tegen een 32-jarige Eritrese vluchteling vanwege brandstichting in zijn flatwoning aan de Margaretha van Hennebergweg in Den Haag. Een buurman voorkwam dat er een grote brand kon ontstaan.

De verwarde man zou op 5 juli vorig jaar de gasslang in zijn keuken hebben opengesneden en het vrijkomende gas aangestoken hebben. Een matras dat in de keuken stond, vatte vlam. De buurman van de Eritrese vluchteling klom over het balkon naar de woning van de Eritrese man, sloot het gas af en smeet het brandende matras op het balkon om het daar te doven.

De man was al niet meer in de woning, maar stond op de nabijgelegen Kraayensteinlaan met bierflessen te gooien. Hij bedreigde twee toegesnelde agenten met een kapotgeslagen bierflesje. Die zagen zich genoodzaakt hun pistool te trekken. Een agent loste een waarschuwingsschot.



Psychotische waanstoornis

Bij de Haagse rechtbank wist de Eritreeër zich vrijdag niets meer te herinneren van de gebeurtenissen op 5 juli vorig jaar. 'Ik was dronken', was zijn korte commentaar. 'Ik kan me niets herinneren.' Wel wist de man zeker dat hij zijn woning niet in brand had gestoken.

De verdachte ontvluchtte in 2012 zijn geboorteland Eritrea, waar veel mensenrechtenschendingen plaatsvinden. Volgens een psychiater lijdt hij aan een psychotische waanstoornis. Andere bewoners van de flat aan de Margaretha van Hennebergweg klaagden over woede-uitbarstingen van de man.



Het land uitgezet

Ook vernielde hij dingen. In zijn eigen woning zou hij ruiten kapot hebben geslagen. 'Is mijnheer wel tevreden met zijn leven hier in Nederland?', vroeg de rechter vrijdag aan de verdachte. 'Ik ben geestelijk helemaal in orde', antwoordde hij. De officier van justitie meende dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is. 'We weten dat mijnheer behoorlijk de weg kwijt was.'

Toch eiste de officier nog een celstraf van drie jaar. Eventueel wordt hij na die straf het land uitgezet. Volgens zijn advocaat is het ondenkbaar dat hij zijn eigen woning in brand heeft gezet. 'Het was een van de weinige dingen die hij nog had.'

De uitspraak van de rechter is over twee weken.