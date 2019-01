Deel dit artikel:













Zoetermeerse politiemol krijgt twee jaar cel Foto: John van der Tol

ZOETERMEER - Voormalig rechercheur Rick V. (36) uit Zoetermeer is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, omdat hij informatie heeft gelekt uit tientallen politiezaken. Hij heeft zich laten omkopen door twee andere verdachten, met wie hij bevriend was.

Volgens de rechtbank heeft V. door zijn acties, die zeker 1,5 jaar duurden, ernstig misbruik gemaakt van zijn positie en het vertrouwen op brutale wijze geschonden. De twee medeverdachten, Melvin van de K., en Sebastiaan van der E., kregen respectievelijk twintig maanden en zestien maanden cel opgelegd. De rechercheur begon met het zoeken van relatief onschuldige informatie. Maar de zaken werden steeds groter en hadden onder meer betrekking op motorclubs. V. heeft naar eigen zeggen geen geld ontvangen voor het doorspelen van de vertrouwelijke gegevens, maar dat is volgens de rechtbank volstrekt niet aannemelijk. LEES OOK: Kan iedereen zo maar bij alle informatie? Vijf vragen en antwoorden over een lek bij de politie