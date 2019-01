Herinneringen aan Bronovo: 'U mag nog niet persen, uw man haalt een filmrolletje'

Lenny beviel van haar zoontje in het Bronovo-ziekenhuis in 1974 (Foto: Lenny Neghabat)

DEN HAAG - De kans is groot dat het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag binnen enkele jaren de deuren definitief sluit. Dan verdwijnt het iconische ziekenhuis waar velen bijzondere en mooie herinneringen aan hebben. Omroep West vroeg naar jouw meest dierbare herinneringen. Wij zetten de mooiste verhalen voor je op een rij.

Omroep West kreeg tientallen reacties binnen met onder andere verhalen van oud-medewerkers, maar ook van veel patiënten. En niet te vergeten alle Bronovo-babies.

Zo stuurde Lenny ons haar herinnering aan de geboorte van haar zoon in 1974. 'Mijn echtgenoot Sacha bracht me zo spoedig mogelijk naar het Bronovo-ziekenhuis, alwaar ik hartelijk werd ontvangen en in een rolstoel naar de afdeling gebracht. Mijn man was behoorlijk zenuwachtig en nadat ik op de intensive care lag, namen de weeën toe en ik zag Sacha met zijn camera heen en weer lopen.'



'Nog niet persen, uw man haalt een filmrolletje!'

'Hij zei iets tegen de kraamverpleegster en verdween, waarop zij tegen me zei: 'u mag nog niet persen hoor, uw man is een filmrolletje gaan halen'. Hoe ik dat gedaan heb of liever gezegd, niet gedaan heb, is me nog steeds een raadsel, maar net op het moment dat onze zoon zijn rimpelige koppetje eruit stak, was mijn man nét op tijd terug en heeft hij toch heel mooie foto’s van de bevalling kunnen maken.'

Na vijf dagen in het ziekenhuis waarbij ze ook nog de WK-finale tussen Nederland en Duitsland vanuit het bed bekeek mocht ze met haar zoon naar huis. 'De sfeer was dermate mooi in Bronovo, waar ik de artsen en verpleegkundigen nog eeuwig dankbaar voor ben'.



