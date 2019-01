Schaatser Kjeld Nuis krijgt aanwijsplek voor WK

ZOETERWOUDE - Kjeld Nuis mag deelnemen aan respectievelijk de WK allround en de WK sprint. De selectiecommissie langebaan (SCL) van schaatsbond KNSB heeft de schaatser uit Zoeterwoude een aanwijsplaats gegeven. Nuis slaagde er het afgelopen weekeinde niet in zich op de Europese titelstrijd rechtstreeks te kwalificeren.

Nuis werd in het Italiaanse Collalbo gediskwalificeerd op de EK sprint. De situatie van Nuis werd 'als zeer uitzonderlijk' beschouwd. Bovendien wordt hij op het WK gezien als een serieuze kandidaat voor goud. Kai Verbij uit Hoogmade gaat, als Europees kampioen, ook naar de WK sprint. Het derde en laatste ticket gaat naar de winnaar van de NK sprint, die eveneens eind januari in Heerenveen plaatsvinden. De WK sprint zijn op 23 en 24 februari in Heerenveen.

Ook Wüst heeft een aanwijsplaats gekregen. De SCL hield rekening met het feit dat Wüst, aangeslagen door het overlijden van haar vriendin en voormalig wereldkampioene Paulien van Deutekom, niet optimaal kon presteren.

