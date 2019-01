Griepvirus treft ADO, inzet smaakmaker El Khayati onzeker

DEN HAAG - Het is nog maar de vraag of ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk zaterdagavond kan beschikken over clubtopscorer Nasser El Khayati. De smaakmaker van de Haagse club verliet vrijdag voortijdig de training met griep.

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

‘Ik heb geen idee of El Khayati het gaat halen. Als ik dat had geweten dan was ik wellicht arts geworden. Bij de een duurt het langer dan bij de ander. Nasser is een ervaren jongen, die heeft er zelf een belangrijke stem in, als hij zegt dat het goed voelt dan zal hij spelen, anders speelt John Goossens op die plek. Ik heb zelf weinig last van de griep. Of het een Turks griepje is? Ja dat denk ik wel, we hebben daar goed getraind, maar in het vliegtuig hing wel iets.’ Eerder hadden onder andere Aaron Meijers, Erik Falkenburg, Danny Bakker en Indy Groothuizen griep.

Vermoedelijke opstelling:

Ervan uitgaande dat de aspirines aanslaan bij de ADO-spelers start Fons Groenendijk tegen VVV met smaakmaker El Khayati achter de spits. Shaquille Pinas neemt de plek van de geschorste Tom Beugelsdijk over. Verder blijft het elftal gelijk aan de starters tegen Feyenoord.

Uitgelicht:

In het seizoen 2002/2003 wist ADO Den Haag in het Zuiderpark met 5-1 te winnen door doelpunten van Stroeve, van der Laan, Hofstede, Castelen en Cales.

Mis niks van ADO Den Haag – VVV Venlo:

ADO Den Haag – VVV Venlo is zaterdagavond live te volgen via Omroep West. Jim van der Deijl en oud-ADO-speler Randy Wolters doen live verslag van de wedstrijd. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.