Sportclubs opgelet: laten zien hoe je energie bespaart verplicht

Vervang je alle verlichting in je pand door energiezuinige ledverlichting of kan door betere isolatie de verwarming een paar graden lager? Al een paar jaar roept de overheid bedrijven en instellingen op zuiniger met energie om te gaan. Op die manier moet onder meer de uitstoot van CO2 teruggedrongen worden.

Maar dat gaat kennelijk niet snel genoeg. Vanaf 1 juli zijn grootverbruikers daarom verplicht op te geven welke concrete maatregelen er worden genomen. Onder deze zogenoemde 'Informatieplicht Energiebesparing' vallen ook sportverenigingen. Wie meer dan 50.000 kWh elektriciteit op jaarbasis verbruikt, moet aantoonbare maatregelen nemen. Ter vergelijking: een gemiddeld gezin met twee kinderen verbruikt jaarlijks 4.600 kWh.





Energiebesparing brengt sportbonden samen

Uit cijfers van energiebedrijf Nuon blijkt dat een gemiddelde sportclub in ons land daar ver boven zit. De doelstellingen van de overheid zijn voor de voetbal- hockey- en tennisbond reden geweest om samen op te trekken en werk te maken van verduurzaming van de in totaal 5.000 aangesloten clubs.

Eind 2017 hebben de bonden, samen met onder meer zeven verenigingen in onze regio, een proef gedaan om te kijken wat er nodig is om duurzaamheidsdoelen te halen. 'Wat we hebben gezien tijdens die pilot is dat voor elke club een rendabele manier te bedenken is om energie te besparen', zegt Micha Rots van voetbalbond KNVB.





Het kost geld, maar levert ook wat op

Uit de pilot is ook gebleken dat een op de drie verenigingen vanaf 1 juli aan de slag moet met energiebesparing. 'Er zijn landelijke en regionale subsidies waarmee bijvoorbeeld geïnvesteerd kan worden in ledverlichting', gaat Rots verder. 'Ook zijn er interessante leningen waarmee je als club kunt investeren in zonnepanelen, waardoor je de energierekening naar nul kunt brengen.'

Dit jaar gaan de sportbonden met dertien clubs in onze regio in zee om energie te besparen. Het doel van de organisaties: bij driehonderd verenigingen de kantines en kleedkamers verduurzamen en de energierekening naar beneden brengen.

'Het is belangrijk dat clubs serieus kijken naar wat mogelijk is op het gebied van energiebesparing. Want de energierekening is toch de grootste kostenpost', zegt Rots. 'Wij hebben inmiddels aangetoond dat het kan en dat het ook financieel haalbaar is. Er is dus geen reden om niets te doen.'

Boete?





De overheid start de komende maanden een campagne om grootverbruikers te wijzen op de informatieplicht. Wie vanaf 1 juli geen informatie levert aan de betreffende gemeente kan een dwangsom opgelegd krijgen. Hoe hoog die kan zijn, is niet bekend.