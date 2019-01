Energiebesparing sportclubs: ‘De contributie kan zelfs omlaag’

Slimme penningmeesters rekenen zich rijk, als een sportclub via zonnepanelen meer energie opwekt dan nodig. De verkoop van die groene stroom zou dan genoeg kunnen opleveren om alle vaste lasten te dekken. En daar kunnen leden van profiteren.

AV Sparta in het Zuiderpark in Den Haag bijvoorbeeld denkt drie keer de jaarlijks benodigde energie uit 140 zonnepanelen te gaan halen. De ongebruikte stroom kan verkocht worden. 'Onze leden zouden dan in theorie geen contributie meer hoeven te betalen om als club te kunnen blijven bestaan', zegt bestuurslid Machel Nuyten.



Alles wordt anders

'Wij hebben twee locaties en die zouden we allebei kunnen blijven gebruiken als we de oudste (in het Zuiderpark red.) volledig verduurzamen', gaat Nuyten verder. Naast zonnepanelen, moet een warmtepomp voor behaaglijke kleedkamers en kantine gaan zorgen.

Verplicht energie besparen

Vanaf 1 juli zijn grootverbruikers van stroom verplicht om jaarlijks te melden wat zij doen om het gas- en elektriciteitsverbruik terug te dringen. Daaronder vallen ook veel sportclubs. Volgens de KNVB is een op de drie buitensportverenigingen in onze regio verplicht om energie te besparen.

Naast het zelf opwekken van duurzame stroom, worden verenigingen vooral gestimuleerd om de energierekening te verlagen door betere isolatie van kantines en kleedkamers. Ook het installeren van ledverlichting binnen valt straks onder de besparingsverplichting. Toch is vooral de veld- of baanverlichting buiten voor penningmeesters een post die in veel gevallen meer dan de helft van de energierekening inneemt.



'Baanverlichting is grootste kostenpost'

'Bij ons was de baanverlichting de grootste kostenpost', zegt Nuyten. 'Die hebben we begin dit jaar helemaal led gemaakt, want de oude lampen waren al een tijdje aan vernieuwing toe.' Dat is niet voor elke vereniging mogelijk. In de meeste gevallen is een gemeente eigenaar van de veldverlichting, waardoor de beslissing over vervanging niet bij de clubs ligt.

