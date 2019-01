Duizenden euro’s beschikbaar voor energiebesparing bij sportclubs, hier lees je waar

Sinds dit jaar is er een landelijke subsidiepot van bij elkaar 87 miljoen euro. Verenigingen kunnen via het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een derde van de kosten die ze maken terugkrijgen. Voorwaarde is wel dat de verbouwingen de energierekening omlaag brengen.

Ook lokaal kunnen sportclubs aankloppen voor hulp. Verschillende gemeenten in onze regio bieden bijvoorbeeld een energiescan aan. Zo'n analyse kan helpen om te bepalen op welke manier een club energie kan besparen. Daarnaast kunnen verenigingen in zes van de acht ondervraagde gemeenten terecht voor financiële steun.

Via dit kaartje kun je zien waar:

Veldverlichting grootste kostenpost

Een rondje langs de acht grootste gemeenten in onze regio leert verder dat in de meeste gevallen de sportvelden nog traditioneel worden verlicht. Ledverlichting heeft slechts in enkele gevallen de oude armaturen vervangen. De veldverlichting is voor alle sportverenigingen de grootste stroomverbruiker en daarmee een flinke kostenpost.

Toch hebben alle benaderde gemeenten de ambitie om de verlichting energiezuiniger te maken. Maar omdat de kosten aanzienlijk zijn, wordt gewacht totdat de bestaande lampen aan vervanging toe zijn. Kosten om de verlichting energiezuinig te maken lopen per veld in de tienduizenden euro's.



Wat is er al wél gedaan?

De afgelopen jaren hebben al verschillende verenigingen in onze regio maatregelen genomen om het energieverbruik terug te brengen. Zo heeft voetbalclub NSV'46 in Noorden de afgelopen jaren de energierekening drastisch weten te verlagen.

Via verschillende duurzaamheidsregelingen hebben meerdere verenigingen de afgelopen jaren net als NSV '46 bij elkaar voor miljoenen aan subsidie ontvangen. In 2018 bijvoorbeeld kregen clubs in onze regio bij elkaar 1.5 miljoen euro uit een landelijke pot. Daarmee was Zuid-Holland dat jaar koploper.

