ADO-middenvelder Danny Bakker staat open voor nieuwe stap in carrière

ADO-speler Danny Bakker te gast in TV West Sport

DEN HAAG - 'Hij zou zeker een stap hogerop aankunnen', zei ADO-trainer Fons Groenendijk al eens over zijn middenvelder Danny Bakker. Voormalig ADO-coach Maurice Steijn vindt zelfs dat de 24-jarige Hagenaar al dit seizoen de stap naar een Nederlandse subtopclub had kunnen maken.

Bakker zegt vrijdag in TV West Sport dat hij goed uit zijn blessureperiode is gekomen, die hem vorig jaar in de herfst bijna drie maanden aan de kant hield. Inmiddels heeft hij zijn vaste plek op het middenveld van ADO Den Haag terug veroverd en durft hij vooruit te kijken. Na twaalf jaar ADO Den Haag komt het moment om naar een nieuw avontuur uit te kijken dichterbij voor Bakker.

'Het zou goed kunnen dat ik mijn contract, dat loopt tot 2021, niet helemaal uitdien bij ADO. Dat is toen ik vorig jaar mijn contract verlengde ook zo besproken met de club en mijn management. Het gevoel dat ik klaar ben voor een nieuwe stap in m'n carrière komt steeds dichterbij. Ik merk dat ik steeds meer opensta voor iets nieuws, een nieuwe prikkel. Het moet dan uiteraard wel een club zijn die bij mijn speelstijl past en ook de trainer en omgeving zijn belangrijk voor m'n keuze.'



Verder in TV West Sport

Bakker praat in TV West Sport ook over zijn band met Lex Immers, de uitzonderlijke kwaliteiten van Ricardo Kishna en blikt vooruit op de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo.

