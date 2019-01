Westlandse burgemeester wil feestweken niet inkorten

WESTLAND - Als het aan de Westlandse burgemeester Bouke Arends ligt, wordt er niets veranderd aan de Westlandse feestweken. Ze worden niet ingekort en krijgen ook geen ander karakter. Eerder zouden de feestweken mogelijk teruggebracht worden naar vier dagen. Na diverse gesprekken is Arends tot de conclusie gekomen dat de feestweken de komende jaren net zo moeten blijven als in 2018, meldt mediapartner WOS.

In december werd door de Westlandse gemeenteraad de Evenementennota aangenomen. Hierin staat dat de feestweken in De Lier en Poeldijk zouden moeten worden teruggebracht van vijf naar vier dagen. Ook zou er in Kwintsheul geen feest mogen worden gehouden op de avond voor Koningsdag. Daarover ontstond flink wat commotie bij de organisaties van de feesten. Een aantal fracties bleek eveneens niet zo gelukkig met het advies.

De Westlandse burgemeester stelde begin januari tijdens een commissievergadering al dat hij de feestweken zo kan organiseren dat de feestweken in elk geval dit jaar net zo blijven als in 2018. Nu wil hij nog een stap verder gaan en ook de komende jaren niets aan de feesten veranderen, aldus WOS. De gemeenteraad moet nog wel met het voorstel akkoord gaan. Binnenkort ontvangen de raadsleden daarover een voorstel.

