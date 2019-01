'Als ADO Den Haag de tegenstander niet onderschat, winnen ze'

DEN HAAG - Vanaf dit seizoen doen we bij Omroep West Sport iets nieuws op de vrijdag: de toto. Iedere week laten we een prominent uit de regio vijf voetbalwedstrijden voorspellen. Deze keer Bas Muijs. Hij denkt dat ADO Den Haag goed uit de winterstop komt en ziet Excelsior Maassluis en Katwijk gelijkspelen.

Goedemorgen Bas,

De winterstop is weer voorbij. Heb je zin in de tweede seizoenshelft?

'Het begint wel te kriebelen inderdaad. De winterstop ben ik doorgekomen met darts en Engels voetbal. Maar nu wil ik de Nederlandse competitie wel zien. Natuurlijk ben ik benieuwd hoe ADO het gaat doen. Maar ook hoe de strijd bovenin eindigt. Wordt Ajax of PSV kampioen?'

Dan beginnen we met Scheveningen tegen FC Lienden. Pakken de Schollenkoppen de broodnodige punten?

'Scheveningen en Lienden verkeren allebei natuurlijk in zwaar weer. Al denk ik dat de omstandigheden waarin de wedstrijd wordt gespeeld in het voordeel van John Blok en zijn mannen is.'

'Ze hebben namelijk vorige week de lastige uitwedstrijd tegen Kozakken Boys gewonnen en dat zal ze een boost geven. Daarnaast spelen ze ook nog eens thuis. Vul hier maar een eentje in. Scheveningen wint deze wedstrijd.'

Excelsior Maassluis – Katwijk is het volgende duel. Gaan de Katwijkers aan of afhaken in de strijd om de titel?

'Dit is een enorm lastige wedstrijd om te voorspellen. Kijk, het gat op de ranglijst lijkt groot. Katwijk staat derde en Maassluis zevende. Een gat van vier plaatsen, maar het verschil tussen beide ploegen is ook maar vier punten. Ik denk dat dit duel geen winnaar kent. Deze wedstrijd eindigt in een gelijkspel.'

Dan zijn we al aangekomen bij de derde wedstrijd uit de toto. Quick Boys neemt het thuis op tegen Hoek. Een duel tussen de nummer twee en drie van de derde divisie zaterdag. Wie wint dit duel?

'Aan Hoek is het om de aanval op de tweede plaats in te zetten. Bij winst op Nieuws Zuid is die nog haalbaar. Toch denk ik dat Quick Boys dit duel wint. Met een kleine overwinning na een spannende wedstrijd, dat wel.'

Dan gaan we door naar het zondagvoetbal. Quick tegen Westlandia staat op het programma.

'Tegen beide clubs heb ik vroeger als speler van GDA veel gespeeld. Ik ken beide sportcomplexen dus best wel goed. Dat waren trouwens nooit wedstrijden tegen eerste elftallen. Al heb ik wel één wedstrijd in het eerste van GDA gespeeld en gescoord. Dat was tegen Scheveningen!'

'Dat klinkt beter dan het is hoor. Het was niet eens het eerste van Scheveningen dat landelijk speelde en het was een wedstrijd in de voorbereiding. De meeste vaste eerste elftalspelers waren nog op vakantie en toen mocht ik meedoen. Ik heb blijkbaar geen blijvende indruk achtergelaten. Want ik ben daarna nooit meer geselecteerd. Ik heb toen mijn heil gezocht in lagere teams.'

'Maar even terugkomend op de wedstrijd. Quick is de laatste weken natuurlijk enorm goed bezig, Die reeks zetten ze thuis voort tegen Westlandia. Quick wint deze wedstrijd.'

Dan het laatste duel: ADO Den Haag tegen VVV Venlo. Pakken de mannen van Fons Groenendijk de drie punten?

'Als ADO slim is, laten ze VVV het spel maken. Tegen dat soort ploegen is ADO altijd wel beter. Ze zijn beter als ze moeten reageren op de tegenstander.'

'ADO Heeft een aardig trainingskamp achter de rug. Er zijn geen grote transfers geweest en er is duidelijkheid over de spitspositie: Erik Falkenburg speelt.'

'Ik denk dat ADO een nipte overwinning boekt. Ze moeten wel hun mouwen opstropen. VVV Venlo heeft een onbekende maar gevaarlijke ploeg. Als ze dat niet onderschatten – Fons Groenendijk doet dat niet – dan pakken ze VVV.'

