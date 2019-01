Taakstraf geëist voor agent die inreed op Feyenoordfan

POELDIJK - De chauffeur van de ME-bus die in mei 2017 een Westlandse Feyenoordfan aanreed, krijgt mogelijk een voorwaardelijke taakstraf van zestig uur met een proeftijd van een jaar. Dat is de straf die vrijdag tegen de chauffeur is geëist door het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam.

Het slachtoffer uit Poeldijk liep op 7 mei 2017 op de Coolsingel in Rotterdam, nadat Feyenoord een wedstrijd had verloren van Excelsior. Tijdens dat wandelingetje werd hij aangereden door een ME-bus. Hierdoor liep hij een beenbreuk op. Hij kreeg zes pinnen in zijn been. Aan boord van de ME-bus zat een cameraman van Dumpert, die de aanrijding filmde. Op het moment van de aanrijding waren er rellen gaande in het centrum van Rotterdam en voerde de politie charges uit in het Rotterdamse centrum.

Volgens het OM is op het beeldmateriaal duidelijk te zien dat de chauffeur de Westlander had gezien en heel bewust op hem afrijdt, in de hoop dat hij opzij zou gaan. Ook is te zien dat de bus half op het fietspad en half op de stoep reed. Het slachtoffer is aangereden op de stoep.



'ME-bus mag geen geweldsmiddel zijn'

De officier verwijt de bestuurder dat hij de bus als geweldsmiddel heeft gebruikt. De mogelijkheid dat hierdoor iemand zwaar gewond zou raken, is hierbij op de koop toe genomen. 'Je mag de bus niet gebruiken om mensen omver te rijden of weg te duwen. Dat de chauffeur de bus heeft gebruikt om ruimte te maken en mensen tegen te houden, is verwijtbaar gedrag', zegt de officier van justitie.

Bij de strafeis is rekening gehouden met het feit dat de situatie chaotisch was op 7 mei 2017. Tijdens de charges op de Coolsingel richtte een deel van de supporters zich tegen de politie. Desondanks zou er doelbewust op de man uit Poeldijk zijn ingereden.

