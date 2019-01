Aanhouding na kettingbotsing op A4 bij Den Hoorn

DELFT - De politie heeft een Roemeense vrachtwagenchauffeur aangehouden na de kettingbotsing donderdagavond op de A4 bij Den Hoorn. Bij de aanrijding raakten vier personen gewond, onder wie een meisje van drie jaar oud.

Rond 19:20 uur ontstond op de A4 een file in de richting Rotterdam. De Roemeen zag de file te laat en reed achterop zes stilstaande auto's. Door de klap raakten drie volwassenen en het kindje gewond. De volwassenen zijn ter plekke aan hun verwondingen geholpen. Het meisje was dusdanig gewond dat zij in het ziekenhuis is opgenomen.

De chauffeur wordt maandag voorgeleid. Het team Verkeersonderzoek en Analyse en het team Opsporing Team Verkeer van de politie doen verder onderzoek naar de toedracht.