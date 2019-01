Deel dit artikel:













Politie doet grote inval in Haagse woning Foto: Regio15

DEN HAAG - De politie heeft vrijdagavond een inval gedaan in een woning in de Schalk Burgerstraat in Den Haag. Hierbij zijn diverse spullen meegenomen en is een persoon aangehouden. De straat is enige tijd afgesloten geweest.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er 'goederen' zijn meegenomen en dat agenten kogelwerende vesten droegen, maar wil nog niet zeggen om wat voor spullen het gaat. Op foto's van persbureau Regio15 is te zien dat agenten kartonnen dozen naar buiten dragen. Volgens buurtbewoners zou er een grote hoeveelheid drugs zijn gevonden in het woonhuis. Het onderzoek door de recherche duurde nog een deel van de avond. Zaterdag hoopt de politie meer informatie te kunnen geven.