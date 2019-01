Deel dit artikel:













Dode bij brand in Leids verzorgingshuis Foto: Regio15

LEIDEN - Bij een brand in verpleeghuis 'Hof van Roomburgh' in Leiden is vrijdagavond een persoon om het leven gekomen. Twee etages moesten worden ontruimd. Dat zijn 22 woningen in totaal. De bewoners zijn opgevangen in de kantine van het verzorgingshuis.

De brand ontstond rond 21:15 uur. Er kwamen zwarte rookwolken uit de woning. De straat is afgezet en de brandweer zette een ladderwagen in. Bij de brand is koolmonoxide vrijgekomen. Een aantal bewoners is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. De recherche onderzoekt de doodsoorzaak. Het is nog niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Tenminste één woning is beschadigd.