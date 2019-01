'Westlander dwong jonge vrouw voor hem te werken'

POELDIJK - Een aardappel- en groentehandelaar uit Poeldijk zou jarenlang een jonge Roemeense vrouw hebben gedwongen voor hem te werken. Als ze dat niet deed, dan zou ze van haar kinderen worden gescheiden. Tegen de 71-jarige Westlander is vrijdag tachtig uur taakstraf geëist en drie maanden voorwaardelijke celstraf. De man zelf ontkent alles. Zijn advocaat vraagt om vrijspraak.

Het slachtoffer zou niet alleen zijn gedwongen tot werken, maar ze zou ook nog erg slecht zijn betaald. De gedwongen arbeid zou zijn begonnen in 2011. De verdachte was toen 64 en woonde al samen met de oudere zus van het slachtoffer. Zij zou de man hebben overgehaald om de toen 22-jarige vrouw met haar twee kinderen naar Nederland te laten komen.

Snel na haar aankomst werd zij als zzp'er aan het werk gezet voor het bedrijf van de verdachte. Zij werkte acht tot tien uur per dag op de veiling. Op de zaterdagen werd zij ook nog twee uur ingezet als schoonmaakster. De Roemeense zou 1200 euro per maand gaan verdienen, maar zegt uiteindelijk maar 200 euro te hebben ontvangen.



Verdachte beweerde voogdijschap te hebben

Ook was haar wijsgemaakt dat de verdachte inmiddels voogd was van haar kinderen. En dat zij de kinderen niet mee zou krijgen als ze terug zou gaan naar Roemenië. Pas toen de vrouw na een ruzie werd mishandeld durfde zij aangifte te doen.



Verdachte: 'ik ben degene die is misbruikt'

De Westlandse groentehandelaar ziet het verhaal heel anders. Hij beweert het slachtoffer in totaal 30.000 euro te hebben betaald, hoewel hij dat niet kan hardmaken. Ook beweert hij dat de vrouw nooit is gedwongen tot werken. 'Ik heb haar en haar kinderen juist een goed leven willen bieden. ik ben degene die misbruikt is', zei hij in de rechtzaal. De rechter doet op 1 februari uitspraak.

LEES OOK: Bouwvakker werkt 7 dagen per week, 14 uur per dag op bouwplaats tempel